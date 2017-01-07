ضبط شخصين أثناء عرضهما رشوة مقابل تهريب كميات من العقاقير الطبية

كتب محمود عبد الراضى

ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى القبض على شخصين أثناء عرضهما رشوة على أمين الشرطة عمرو رفاعى بعد اكتشافه وجود كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير بداخل حقائب راكبين يحملان جنسية إحدى الدول الأسيوية.

وكان الراشيان قد حاولا رشوة الأمين نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، فقام أمين الشرطة بالإخطار بالواقعة وضبط المذكورين.

وعقب تقنين الإجراءات تم فتح الحقائب بمعرفة الراكبين حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية، وغير مسموح بمغادرتها البلاد،

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.