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تجديد حبس أمين شرطة وآخرين بتهمة تزوير تأشيرات لسوريات مقابل 1200دولار

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تجديد حبس أمين شرطة وآخرين بتهمة تزوير تأشيرات لسوريات مقابل 1200دولار تجديد حبس أمين شرطة وآخرين بتهمة تزوير تأشيرات لسوريات مقابل 1200دولار

>كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بتجديد حبس أمين شرطة بدائرة قسم النزهة، وسوريين، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبطه أثناء تزويره عشرات التأشيرات لصالح عدد من السيدات السوريات ليتمكن من دخول البلاد، مقابل 1200 دولار للتأشيرة الواحدة.

وكانت التحقيقات أسفرت عن قيام المتهم الأول، بمعاونة آخرين، بتزوير عدد من التأشيرات للسماح للسوريات بدخول البلاد، وتم ضبط التأشيرات وفحصها، وأمرت النيابة بالاستماع إلى التسجيلات المضبوطة للمتهم من قبل الأجهزة الأمنية وتفريغها وعرضها على لجنة من خبراء الصوت.

يذكر أن النيابة أمرت بصرف سيدتين تحملان الجنسية السورية من النيابة بعد السماع لشهادتهما فى الواقعة.

 


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