ضبط 124 هاربا من أحكام قضائية و9 أشخاص بحوزتهم بنادق آلية وخرطوش بقنا

قنا – وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بقنا، حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع وحدة تنفيذ الأحكام، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية، بمختلف قرى ومراكز المحافظة بإشراف اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا.

تلقى اللواء محمد هندى مدير المباحث إخطاراً بتمكن قوات الأمن من شن حملة أمنية مكبرة، استهدفت العناصر الهاربة من أحكام جنح الحبس الجزئى، وجنح الحبس المستأنف، والغرامات والقضايا الجنائية، أسفرت عن ضبط بعض العناصر المطلوبة، وضبط 124 هاربا فى قضايا متنوعة.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع.

وتم ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقرية أبنود دائرة مركز شرطة قنا، وقرية أبو حزام دائرة مركز شرطه نجع حمادى، ومركز فرشوط، ودشنا، ونجع حمادى، أسفرت عن ضبط 6 بنادق آلية وبندقية خرطوش و2 فرد محلى الصنع، وعدد من الطلقات النارية بحوزة المتهمين المضبوطين.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن الخلافات الثأرية الموجودة فى تلك القرى، وتحرر محضر وباشرت النيابة العامة التحقيقات.