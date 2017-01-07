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حبس شقيقتين متهمتين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة محاسب بالشرقية

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حبس شقيقتين متهمتين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة محاسب بالشرقية حبس شقيقتين متهمتين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة محاسب بالشرقية

>الشرقية – فتحية الديب

أمر المستشار ياسر هندى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، بحبس شقيقتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من شقة محاسب من أقاربهما.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "سالم.ف.س" 38 عامًا، محاسب ومقيم بندر منيا القمح، بسرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من مسكنه بدائرة المركز.

 

وتبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة "م.أ.م" 18 عامًا، طالبة، وشقيقتها "م" 19 عامًا، طالبة، مقيمتان بدائرة مركز أبو كبير، وأن المبلغ المُبلغ بسرقته 12 ألفًا و900 جنيه.

 

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، بالتنسيق مع مباحث أبو كبير، من ضبط المتهمتين وبحوزتهما المسروقات المُبلغ عنها، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، حيث قامتا بمغافلة المجنى عليه والاستحواذ على مفتاح مسكنه، خاصةً وأنه زوج ابنة شقيقة والدتهما، وكان متواجدا بمنزلهما.

 

حُرر عن ذلك المحضر رقم 1 جنح منيا القمح لسنة 2017، وتم التحفظ على المتهمات والمسروقات تحت تصرف النيابة العامة.


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