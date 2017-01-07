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بالصور.. رئيس البرلمان من الكاتدرائية: نسعى لإنجاز مسار العائلة المقدسة السياحى

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بالصور.. رئيس البرلمان من الكاتدرائية: نسعى لإنجاز مسار العائلة المقدسة السياحى بالصور.. رئيس البرلمان من الكاتدرائية: نسعى لإنجاز مسار العائلة المقدسة السياحى

>سارة علام ووائل ربيعى

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن عيد الميلاد المجيد مناسبة مصرية وطنية لا تخص المسيحيين وحدهم مرددًا مقولة البابا شنودة: وطن يعيش فينا.

 

 

وأعرب رئيس البرلمان فى زيارته للكاتدرائية عن أمله فى إنجاز مشروع مسار العائلة المقدسة السياحى الذى تتبناه وزارة السياحة لتحويل مزارات العائلة المقدسة بمصر لبرامج سياحية.

 

 

وأكد رئيس البرلمان الذى التقى البابا تواضروس اليوم وصدر عن لقائهما بيان رسمى، أن البرلمان يسعى لإنجاز مشروعات قوانين تعلى من شأن المواطنة بعد مشروع قانون بناء الكنائس.

 

 

فيما انضم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لقائمة مهنئيا البابا بالمقر الباباوى اليوم، وكذلك عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وعلى المصيلحى عضو مجلس النواب.

رئيس البرلمان والبابا تواضروس

رئيس الحزب العربى يقدم التهئنة بعيد الميلاد المجيد

 

 


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