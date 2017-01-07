موجز أخبار الساعة 1.. تحديد موقعى الكنيسة والمسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة

نشر" اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تحديد مواقع إنشاء المسجد والكنيسة والمركز الحضارى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى كلف بهما الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، خلال حضوره قداس عيد الميلاد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تحديد مواقع إنشاء المسجد والكنيسة والمركز الحضارى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى كلف بهما الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، خلال حضوره قداس عيد الميلاد.

وصل منذ قليل إلى المقر الباباوى بالعباسية، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد نيابي يضم أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان وعدد من النواب الأقباط، لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.

قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة سلمت قائمة العفو الرئاسية 400 اسم من الشباب لضمهم ضمن القائمة الثانية، موضحا أن اللجنة ستبدأ هذا الأسبوع عدد من الزيارات للسجون تستمر لعدة أسابيع.

أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضوره للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يتناسب مع حضارة مصر، وتعبر عن الروح المصرية الأصيلة.

وصل المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الى العاصمة الغانية أكرا، صباح اليوم للمشاركة فى احتفالات تنصيب الرئيس الغانى الجديد نانا اكوفو-ادو ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسى.

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض درجات الحرارة، الذى بدأ اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، مستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل على الأقل .

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 6 آخرون إثر اختناقهم بعد اشتعال النيران فى منزلها بسبب ماس كهربائى.

نشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، والتى ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى:

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، تهنئة للأخوة الأقباط وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ، جاء فيها:"عام سعيد وميلاد مجيد".

أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن أول دفعة من بوابات الكارت الذكى الجديدة المتعاقد عليها مع شركة تاليس الفرنسية ستصل قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تركيبها بمحطات الخط الأول بدلا من البوابات القديمة الشهر المقبل.

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إلغاء أو دمج إى وزارة يجب أن يكون وفق رؤية شاملة ويتم طرحها على البرلمان قبل التنفيذ، رافضا ما تم تداوله مؤخرا حول نية حكومة المهندس شريف إسماعيل إلغاء وزارة البيئة ودمجها مع أحد الوزارات الأخرى.

يعقد بيت الخبرة البرلمانية بحزب الوفد اجتماع اليوم السبت لمناقشة التقرير النصف سنوى للحكومة قبل عرضه بمجلس النواب لمناقشته لتكوين الرأى النهائى حول أداء الحكومة خلال الفترة الماضية فى تنفيذ المشروعات التى تعهدت بها أثناء عرض برنامجها على البرلمان وبناء عليه حصلت على تجديد الثقة.

تعانى المشروعات الصغيرة فى مصر، حالة من الضبابية تخفى ورائها ما وصل إليه هذا القطاع، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى المترد التى تمر به البلاد، ليصبح السؤال الأكثر إلحاحا هل يمكن اعتبار المشروعات الصغيرة حجر أساس تعتمد عليه الدولة فى عملية التنمية التى تتطلع إلى تحقيقها.

فى الأيام الماضية، نشب خلاف بين الفلاحين فى محافظات مصر والحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، حول سعر توريد طن قصب السكر، والذى تم تحديده مقابل 500 جنيه، فى الوقت الذى طالب المزارعون بأن يكون سعره 800 جنيه، حتى حسمت الحكومة الجدل ورفعت السعر لـ620 جنيهاً، ما دفع عدد من كبار المزارعين للإعلان عن الاتجاه لزراعة الموز فى العام المقبل.

واصلت أسعار العملات اليوم استقراراها، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنوك المحلية والعربية والأجنبية، ويقدم "اليوم السابع" كافة أسعار العملات، سواء أمام الجنيه المصرى أو الريال السعودى، وغيرها من العملات الأجنبية الرئيسية فى السوق العالمية، كالدولار واليورو، من خلال "بورصة أسعار" تشمل أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، وأسعار العملات مقابل الريال السعودى، علاوة على أسعار العملات أمام اليورو الأوروبى، وأسعار العملات أمام الدينار الكويتى.

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، اعتزازه بانتمائه لجامعة عين شمس، قائلا، "سأظل أعمل فى جامعتى إلى أن يقضى الله أمرا مفعولا".