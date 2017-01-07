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برلماني: تعديل السياسات أهم من تغيير بعض الوزراء

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برلماني: تعديل السياسات أهم من تغيير بعض الوزراء برلماني: تعديل السياسات أهم من تغيير بعض الوزراء

 

المهندس شريف إسماعيل

قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إن تغيير بعض الوزراء من حكومة شريف إسماعيل وإن كان مطلوب في هذه الفترة لنقص كفائتهم ولإثبات فشلهم في الفترة الماضية إلا أن الأهم هو تغيير السياسات، مضيفا” لابد من تغيير السياسيات وليس الأسماء فقط في التعديل الوزاري القادم”.

وأكد الجزار في بيان له اليوم السبت، أن أهم الوزرات التي تحتاج إلى تغيير هي وزارات المجموعة الاقتصادية بالإضافة إلى وزيري الصحة والتعليم، مشيرًا إلى ضرورة تغيير أي وزير لم يشعر المواطن بدوره ولم يتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أهم سمات الوزراء الجدد هي النزول إلى الشارع، ومتابعة تنفيذ الخطط من الأرض، وأن يكون مستمعاً جيداً ويصغي لكل الآراء، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع أعضاء مجلس النواب النواب لحل أزمات المواطنين.

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