2 مليار جنيه قيمة المشروعات الجارية فى قطاع الرى

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن خطة الوزارة خلال النصف الجاري من العام المالي 2016 / 2017 تستهدف تنفيذ حزمة من المشروعات في مختلف المجالات التي تخدم الشأن المائي على مستوى الدولة، والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر يونيو من العام الحالي.

وأوضح وزير الري، أن هذه المشروعات تشمل البنية التحتية للمشروعات القومية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان والادارة المتكاملة للموارد المائية والري، وتنمية منابع حوض النيل ، وأعمال تغطيات الترع والمصارف وشبكات الصرف العام والمغطى ، وإنشاء وتدعيم القناطر الكبرى ومرافق الري ومحطات الرفع ، وتطوير وترشيد نظم الري ،بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتنمية مجرى نهر النيل ، علاوة على مشروعات حفر الآبار وإنشاء السدود للوقاية من مخاطر السيول ، وأيضا مشروعات حماية الشواطئ .. حيث تبلغ قيمة هذه الأعمال “مليار و687 مليون جنيه”.

وأضاف، أن المشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على وحدة المياه والإستفادة منها في خدمة أغراض الري والزراعة وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة ، وتأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع المليون ونصف المليون فدان ومن مكوناته استكمال أعمال البنية القومية للتنمية شمال سيناء،من خلال إنشاء مغذي للترعة الفرعية رقم (4) من ترعة الشيخ جابر (ك 10،250) بر أيمن،واستكمال منشآت الأعمال الصناعية بزمام هندسة سهل الطينة المطورة، وإنشاء شبكة الصرف لزمام 2130 فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق،وكذلك استكمال منشآت الأعمال الصناعية بزمام هندسة جنوب القنطرة شرق،وذلك باستثمارات 22 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لمشروع تنمية جنوب الوادي ” توشكى”ويشمل استكمال فرع 2 على ترعة الشيخ زايد (من ك23 حتى ك 24،171 ، ومن ك 19،5 حتى ك 23) وأيضا إحلال وتجديد بعض التبطينات على الفرع نفسه.. وذلك باستثمارات نحو 51 مليون جنيه.