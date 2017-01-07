"بيطرى بورسعيد": لا صحة لشائعة إصابة مواشى بحظائر القابوطى بحمى قلاعية

بورسعيد - محمد فرج

أكد الدكتور عاطف عيسى مدير عام مديرية الطب البيطرى ببورسعيد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة لما تردد حول إصابة مواشى "أبقار وجاموس" بالحمى القلاعية .

ولفت عيسى إلى أنه حرصا من الطب البيطرى على الثروة الحيوانية، تم تكثيف الحملات من قبل بداية موسم الشتاء لتحصين المواشى بكافة حظائر القابوطى الجديد وسهل الطينة وبحر البقر، لحمايتهم من الإصابة بفيروس الحمى القلاعية الذى ينشط فى فصل الشتاء .

وأكد مدير الطب البيطرى أنه تم سحب عينات من المواشى التى يتم تربيتها بكافة حظائر بورسعيد وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس من عدمه للحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية والوقوف على نوعية الفيروس .

وأوضح عيسى أن التحصينات لا تمنع الإصابة بالمرض ولكن تحد من الفيروس عند خضوعها للعلاج وخاصة المواشى الكبيرة أما الصغيرة منها فهى تتأثر بالفيروس الذى يؤدى إلى نفوقها فور إصابتها بالحمى القلاعية .