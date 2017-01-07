أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الداخلية: ضبط 386 ألف مخالفة تموينية خلال 2016

Google+ Print
الداخلية: ضبط 386 ألف مخالفة تموينية خلال 2016 الداخلية: ضبط 386 ألف مخالفة تموينية خلال 2016

قالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إنها ضبطت ما يزيد عن 386 ألف مخالفة تموينية (تخص السلع الاستهلاكية)، خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الإدارة العامة لشرطة التموين ضبطت “386 ألف 652 قضية تموينية متنوعة، بزيادة قدرها 48 بالمئة مقارنة بعام 2015″.

وضبطت الشرطة ألفين و118 مخالفة “تجميع وتخزين للأرز وحجبه عن التداول في الأسواق”، بواقع 17 ألف و688 طن أرز.

كما ضبطت 29 ألف و613 طن سكر للسبب نفسه “التخزين وحجبه عن التداول”.

وقالت الداخلية، إنها سجلت 50 مخالفة بصوامع القمح، وضبطت ما يزيد عن مليون و284 ألف طن قمح.

كما ضبطت شرطة التموين 322 ألف و697 طن لحم إما ذُبح خارج المجازر أو غير صالح للاستهلاك الآدمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع