الداخلية: ضبط 386 ألف مخالفة تموينية خلال 2016

قالت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إنها ضبطت ما يزيد عن 386 ألف مخالفة تموينية (تخص السلع الاستهلاكية)، خلال العام المنقضي 2016.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الإدارة العامة لشرطة التموين ضبطت “386 ألف 652 قضية تموينية متنوعة، بزيادة قدرها 48 بالمئة مقارنة بعام 2015″.

وضبطت الشرطة ألفين و118 مخالفة “تجميع وتخزين للأرز وحجبه عن التداول في الأسواق”، بواقع 17 ألف و688 طن أرز.

كما ضبطت 29 ألف و613 طن سكر للسبب نفسه “التخزين وحجبه عن التداول”.

وقالت الداخلية، إنها سجلت 50 مخالفة بصوامع القمح، وضبطت ما يزيد عن مليون و284 ألف طن قمح.

كما ضبطت شرطة التموين 322 ألف و697 طن لحم إما ذُبح خارج المجازر أو غير صالح للاستهلاك الآدمي.