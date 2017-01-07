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الأمم المتحدة تعتمد مبادرة طاجيكستان بإقرار العقد الدولى للمياه 2018 -2028

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الأمم المتحدة تعتمد مبادرة طاجيكستان بإقرار العقد الدولى للمياه 2018 -2028 الأمم المتحدة تعتمد مبادرة طاجيكستان بإقرار العقد الدولى للمياه 2018 -2028

>القاهرة (أ ش أ)

 صرح سفير طاجيكستان بالقاهرة خسرو ناظرى بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مؤخرا مبادرة طاجيكستان بشأن تخصيص "العقد الدولى للعمل، ”الماء من أجل التنمية المستدامة“، 2018-2028 والذى تبنته 177 دولة فى الأمم المتحدة بما فيهم .

وقال - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إنه تقرر أن يبدأ هذا العقد من اليوم العالمى للمياه الموافق 22 مارس 2018 وينتهى فى 22 مارس 2028 على أن يتم التركيز على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية على جميع المستويات، وعلى تنفيذ وتعزيز البرامج والمشاريع ذات الصلة بهذا الموضوع، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة على جميع المستويات بغية المساعدة فى تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتصلة بالمياه المتفق عليها دوليا، بما فى ذلك الأهداف والغايات الواردة فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار ناظرى إلى أنه تم إعلان هذه المبادرة لأول مرة من جانب رئيس طاجيكستان إمام على رحمن فى المنتدى العالمى السابع للمياه الذى عقد فى جمهورية كوريا فى 12 أبريل 2015.

 


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