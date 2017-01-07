الإمارات: إنجاز 50 % من العمليات الإنشائية بمحطتين للطاقة النووية

أبوظبى(أ ش أ)

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الانتهاء من 50 % من إجمالى العمليات الإنشائية، بالمحطتين الثالثة والرابعة فى مشروع "براكة" للطاقة النووية السلمية، وبدء مرحلة جديدة من العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطتين، ما يسهم فى دعم الإنجازات المستقبلية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، الرامية إلى توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة بالإمارات.

وأضافت المؤسسة – فى بيان إعلامى صادر اليوم السبت – أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب البطانة الداخلية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثالثة، والانتهاء من تركيب أنابيب أنظمة التبريد، وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار فى المحطة الرابعة، إضافة إلى تركيب جميع أجزاء المولد التوربيني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المهندس محمد إبراهيم الحمادى، إن الانتهاء من 50 % من العمليات الإنشائية بالمحطتين الثالثة والرابعة فى مشروع "براكة" للطاقة النووية السلمية، يؤكد الالتزام المستمر بأعلى معايير السلامة والجودة، ويعتبر تتويجاً لجهود فريق العمل وتفانيهم.

وأعرب عن فخره بفريق العمل والقائمين على المشروع، باعتبارهم مساهماً رئيسياً فى استدامة النجاح فى أول موقع فى العالم يجرى فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة فى آن واحد، مشيرا إلى أن الإنجازات الإنشائية الجديدة فى المحطتين الثالثة والرابعة، جاءت نتيجة للتعاون الوثيق بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشريكتها فى الائتلاف المشترك، الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".

وأكد الحمادى أنه سيكون للطاقة النووية الآمنة والمستدامة والصديقة للبيئة دوراً مهمّاً وحيوياً فى مستقبل الإمارات، ما سيعود بالكثير من المنافع على الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير فرص العمل، والمساهمة فى بناء قطاع صناعى محلى متقدم ومساند للمشروع فى موقع "براكة" فى المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي.

وبدوره، قال نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المهندس أحمد الرميثي، إن استكمال تركيب أنابيب أنظمة التبريد، وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار فى المحطة الرابعة، وتركيب كافة عناصر المولد التوربيني، ستؤدى إلى الاستعداد لتركيب الجهاز الضاغط فى منتصف العام الجارى.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية فى "براكة" قد بدأت عام 2012، ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربع عام 2020 ؛ حيث ستوفر هذه المحطات نحو 25 % من احتياجات الامارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، والتى ستحد من الانبعاثات الكربونية فى الدولة.