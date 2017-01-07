انتبهى.. قصور الغدة الدرقية يؤدى للإجهاض

كتبت نهى طارق

أكدت الدراسات أن من بين 10 و15% من حالات الحمل تنتهى بالإجهاض، وفى حالات كثيرة لا يصل الأطباء إلى السبب الرئيسى للإجهاض، وهو ما كشف عنه تقرير نشر على موقع Fox News، قال إن الخلل فى الغدة الدرقية هو من أهم الأسباب لحدوث الإجهاض، وأوضح التقرير أن هذا القصور يؤثر على ما يصل إلى 3% من السيدات الحوامل.

وقال معد الدراسة إن الأجسام المضادة التى تصيب جسم السيدة، بسبب الإصابة بالغدة الدرقية تتطور عندما يستهدف جهاز المناعة البروتينات الخاصة بالغدة الدرقية فيزيد خطر الإجهاض وكذلك الولادة المبكرة وانخفاض وزن المواليد، وذلك وفقاً لما نشر فى مجلة الغدة الدرقية.

وفقا للدراسة فإن السيدات اللاتى حصلن على علاجات بالهرمونات البديلة مرحلة مبكرة من الحمل هن أكثر عرضة للجهاض، لذلك يوصى الأطباء بأن تحصل السيدات على ما بين 5 و10 ملليجرام من اليود قبل وأثناء الحمل، لأن نقص اليود أحد أسباب الخلل فى الغدة الدرقية كما أن الدراسات يساعد على زيادة تنمية دماغ الطفل ومستوى الذكاء.

جدير بالذكر أن أمراض الغدة الدرقية هو اضطراب المناعة الذاتية الأكثر شيوعا لدى النساء فى سن الإنجاب ويصيب ما بين 5 إلى 15 فى المئة من النساء.