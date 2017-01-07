الزمالك يبدأ استعداده للسوبر أمام الأهلي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريب، اليوم السبت، على ملعبه بميت عقبه تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب انتهاء مباراة القمة أمام الاهلى فى ختام الدور الأول للدورى الممتاز.

ويشارك في مران الفريق جميع اللاعبين ما عدا النيجيرى معروف يوسف الذى يعود الخميس المقبل من بلاده بالإضافة إلى المصابين منهم لضرورة وجودهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادا لمباراة السوبر أمام الاهلى التى ستقام فى العاشر من الشهر المقبل بالامارات.

ومن جانبه اعترف محمد حلمى، بأن مصيره مرتبط بالفوز ببطولة السوبر والثأر من الأهلى بعد فوزه على الابيض بثنائية فى ختام مباريات الدور الأول، وشدد حلمى على ثقته فى تحقيق الفوز بالسوبر، خاصة أنه سيسعى جاهدا لاستغلال فترة التوقف لارتباط المنتخب ببطولة أمم أفريقيا لمعالجة أخطاء الفريق وتصحيح السلبيات التى عانى منها الفريق الفترة الماضية.

من ناحية أخرى يعقد باسم مرسى مهاجم الفريق جلسة أخيرة مع إدارة النادى من أجل إتمام التعاقد معه وتم الإعلان شفويا عن إتمام التعاقد الرسمى قبل منتصف الشهر الحالى