ضبط 12 عاطلا بحوزتهم 1035 قرص مخدر و2 كيلو حشيش بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكن ضباط مباحث القليوبية، من ضبط 12 عاطلا بحوزتهم 1035 قرص مخدر و2 كيلو بانجو و185 جرام حشيش بالقليوبية.

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيدان عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة وحسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة الذى قادها المقدمان أحمد سامى رئيس مباحث شبرا الخيمة، ومحمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا عن ضبط 12 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم 2 كيلو بانجو و185 جرام حشيش و1035 قرص مخدر و85 جرامات من مخدر الهيروين.

تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.