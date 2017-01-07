تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بذبح حداد على علاقة بشقيقته فى المطرية

كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، بتجديد حبس سائق "توك توك" بعرب الطويلة فى المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح حداد مستخدماً "سكين مطبخ".

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد ربيع، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، أن المتهم "على ا" 23 عاما، أقدم على التخلص من المجنى عليه "حسن سالم"، لاكتشافه وجود علاقة بينه وبين شقيقته.

واعترف المتهم أمام النيابة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بالواقعة قائلا: "كنت بدافع عن شرفى بعد ما عرفت علاقته مع أختى"، وبسؤاله عن كيفية علمه بتلك العلاقة، قال إن شقيقته متزوجة منذ فترة فى إحدى قري الصعيد، ولم يفصح عن كيفية اكتشافه تلك العلاقة.

واستدعت النيابة 3 من شهود الواقعة، وأجمعوا على أن المتهم لم تربطه علاقة بالمجنى عليه سوى أنه كان يتردد على رفقاء المجنى عليه من حين لآخر، لشرب السجائر فقط، كما أكد أحد الشهود أنه ليلة وقوع الجريمة فوجئ بالمتهم يذبح المجنى عليه دون وقوع أى مشاجرات سابقة بينهما.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على آداة الجريمة، كما أمرت باستدعاء أسرة المتهم لسماع أقوالهم، إلا أنهم فروا هاربين بعد وقوع الحادث خشية مواجهة أسرة المجنى عليه.