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ضبط 50 طن حديد تسليح مجهولة المصدر وتحرير 9 قضايا تموينية بالمنوفية

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ضبط 50 طن حديد تسليح مجهولة المصدر وتحرير 9 قضايا تموينية بالمنوفية ضبط 50 طن حديد تسليح مجهولة المصدر وتحرير 9 قضايا تموينية بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحي

تمكنت حملة تموينية من ضبط 50 طن حديد تسليح مجهولة المصدر، داخل مخزن تاجر بمركز الشهداء فى المنوفية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير "9 " قضايا تموينية متنوعة، من بينها 6 عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية، 3 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، والقضية رقم 218 جنح مركز الشهداء لسنة 2017م ضد "ع . ع" مسئول عن مخزن مواد بناء بمركز الشهداء، وتم ضبط 1200 زجاجة خل سعة الواحدة 850 جرام.

 

جاءت الحملة تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعقيد مجدى جميل رئيس مباحث ، المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، بدائرة المديرية بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة.


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