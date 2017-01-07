بالصور.. مساعد وزير الداخلية لمدن القناة يهنئ مطران بورسعيد بعيد الميلاد

بورسعيد - محمد عزام

استقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وكهنة وآباء الكنائس قبل قليل، اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية لمدن القناة في الكنيسة الكاتدرائية.

وقدم الديب، و اللواء زكي صلاح مدير امن بورسعيد واللواء محمد درويش مدير إدارة المرور والقيادات الأمنية بالمحافظة التهنئة لمطران بورسعيد وكهنة وآباء الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

جاء ذلك وسط حالة من الاستنفار الامني التام من قبل قوات مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء زكي صلاح ، حيث تم اغلاق الشوارع المحيطة والمؤدية الي الكنائس و تم عمل الكردونات الامنية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.