غدًا.. د.نيفين الكيلانى تفتتح «نادى السينما الإفريقية» بالهناجر

تفتتح د.نيفين الكيلاني”رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية”فعاليا ت نادي السينما الأفريقية، المقام بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في السادسة من مساء غدا الإثنين 9 يناير ، بقاعة سينما الهناجر.

> وتتضمن الفعاليات عروض أفلام “أفق جميل” من أثيوبيا إخراج ستيفان جاجر، “صباط العيد” من تونس إخراج أنيس الأسود، “زيبو وصورة السمكة” من كينيا إخراج زيبي نياروري، بالإضافة لعرض فيلم “ربيع شتوي” من مصر إخراج محمد كامل.

> كما تام بحضور عدد من سفراء الدول الإفريقية ،ندوة حول السينما في أفريقيا وأزمة دور العرض ومنافذ توزيع الفيلم ،تديرها المخرجة عزه الحسيني “مدير المهرجان “،ويشارك بها المنتج د. محمد العدل، د.خالد عبد الجليل “مستشار وزير الثقافة لشئون السينما”، المخرج أشرف فايق “مسئول النشاط السينمائي بسينما الهناجر”،د. آمنة فزاع “رئيس نادي المرأة الإفريقية”، وحسن غزالي “نائب الامين العام لاتحاد الشباب الافريقي لمنطقة شمال أفريقيا”..