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5340 طالب يؤدون الإمتحانات بهندسة شبين الكوم وتشكيل 5 لجان خاصة

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5340 طالب يؤدون الإمتحانات بهندسة شبين الكوم وتشكيل 5 لجان خاصة 5340 طالب يؤدون الإمتحانات بهندسة شبين الكوم وتشكيل 5 لجان خاصة

> المنوفية – محمود شاكر

قالت الدكتورة عزة لاشين عميدة كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية امتحانات الفصل الدراسى الاول تتم بشكل مستقر دون اى مخالفات مع اول ايام الامتحانات .

وأوضحت لاشين في بيان لها اليوم السبت، أن 5340 طالب وطالبة يؤدون إمتحانات الفصل الدراسى الأول هذا العام، وأن الإمتحانات بدأت بمادة الجودة بفرقة إعدادى هندسة، كما أن جميع الفرق بالأقسام يؤدون الإمتحانات حسب جدول الإمتحان النظري والعملي، وأن الكلية وفرت كافة التدابير التي تؤمن الهدوء لإداء الإمتحان سواء داخل معامل الإمتحانات العملية أو في قاعات الإمتحان النظرية.

من جانبة أشار الدكتور عوض السبع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلى أنه تم عمل 5 لجان خاصة وسوف تنتهى الإمتحانات فى 26 من يناير الجارى.

 

 

 

 


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