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عمرو مرعى يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم "قلب" هجوم الأهلي

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عمرو مرعى يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم "قلب" هجوم الأهلي عمرو مرعى يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم "قلب" هجوم الأهلي

>كتب محمد عراقى

يتصدر عمرو مرعى مهاجم إنبى قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم قلب هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد عودة نظام الاستبدال، حيث يحق للأحمر استبدال لاعبين بخلاف المكان الشاغر الوحيد فى القائمة الحمراء.

 

واستقر الجهاز الفنى للأهلي على التعاقد مع ثنائى هجومى بعد عودة نظام الاستبدال أحدهما فى مركز قلب الهجوم والثانى فى مركز الجناح سواء الأيسر أو الأيمن.

 

ويحظى عمرو مرعى بثقة حسام البدرى المدير الفنى للأهلي الذى يؤمن بشدة بقدراته ويراه أفضل العناصر المطروحة لتدعيم قلب الهجوم الأحمر.

 

ويدخل الأهلي حالياً فى مفاوضات مع أكثر من لاعب لتدعيم الفريق خلال الميركاتو الجارى، يعد أبرزهم أحمد حمودى لاعب الباطن السعودى وشيملس بيكلى صانع ألعاب بتروجت والأنجولى أرى بابل لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالى وأحمد سامى مدافع المقاصة.


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