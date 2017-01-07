كاشف الدخان إلزامي لسكان الشارقة في 2018

كشف المقدم سامي النقبي مدير الدفاع المدني في الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز صحارى سنتر الخميس الماضي أن تركيب جهاز كاشف الدخان في المنازل بالشارقة سيكون إلزاميا في العام 2018، واختياريا خلال العام الجاري؛ وذلك بهدف كشف الحرائق مبكرا حتى تتم عملية السيطرة عليها قبل أن يستفحل أمرها وتؤدي إلى الخسائر البشرية والمادية، مبينا أنه سيتم تنظيم حملات توعية على مدار العام، منها حملة ستنطلق بداية الأسبوع الجاري وستستمر 3 أيام بالتعاون مع الشركات المصممة للأجهزة والتي ستقوم بتركيب الأجهزة مجانا لبعض المنازل التي سيتم زيارتها.

وقال النقبي أن هناك شركتين تم اعتمادهما من قبل الدفاع المدني لبيع تلك الأجهزة خلال المرحلة الأولى المستهدفة والتي من المتوقع فيها زيارة 1000 منزل، كما أن الأجهزة غير مكلفة وأسعارها في متناول الجميع، إضافة إلى أنها مزودة بتقنية عالية تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من التعامل معها.