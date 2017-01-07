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غلق بوغاز ميناء الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية

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غلق بوغاز ميناء الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية غلق بوغاز ميناء الإسكندرية نظرا لسوء الأحوال الجوية

>الإسكندرية – أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم السبت ،غلق البوغاز نظراً لسوء الأحوال الجوية بعد قياس الرصدة الجومائية التي أكدت إرتفاع الموج وسرعة الرياح بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية .

 

وأضاف الغندور أن قرار غلق البوغاز جاء حفاظاً علي سلامة الأرصفة والسفن والأرواح .

 

ومن ناحية أخري قال اللواء بحري . مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن الميناء رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية ، ووحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية جاهزة علي مدار الساعة لتلقي أي استغاثة ،  وتم زيادة عدد النوبتجيات تحسباً لأي ظروف هذا بالإضافة الي جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل علي مدار الساعة لتلقي أي بلاغات

 

 

 


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