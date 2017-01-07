السجن المشدد 15 عاما لزوجة وعشيقها لقيامهما بقتل الزوج ببورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد عادل الفقى وعضوية كل من، إبراهيم محمد أمين وشريف مصطفى زاهر المستشارين بمحكمة استئناف الإسماعيلية وبحضور أحمدعبد المحسن وكيل النيابة العامة وطارق عكاشة سكرتير الجلسة بمعاقبة الزوجة "ه ش ا" وعشيقها "ع م ن" بالسجن المشدد 15 عاما لما أسند إليهما فى قضية النيابة العامة رقم 995 لسنة2011 جنايات الجنوب والمقيدة برقم 739 لسنة 2011 جنايات كلى بورسعيد.

تعود تفاصيل الواقعة بالتحديد بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد عندما قامت الزوجة وعشيقها الذى تربطه بها علاقة آثمة وغير مشروعة ومضاجعتها فى منزل زوجها "ا ع أ" الذى تسرب إليه الشك بوجود علاقة مشبوهة بين زوجته وصديقه، الأمر الذى جعله ينهرها ويضربها إلا أنها بادرت بشكواها إلى العشيق واتفقا معا على وضع خطة محكمة للاعتداء على الزوج .

وفى 26 /6/ 2011 تم تنفيذ مخططهما الشيطانى والإجرامى، عندما أخبرت زوجها بأنها تريده أن يصطحبها إلى الوحدة الصحية ببحر البقر، لأنها تعانى من ألم شديد وبالفعل تحقق مرادها واستقلها وراءه على دراجته البخارية وعند المكان المتفق عليه لتنفيذ المخطط الإجرامى طلبت منه الوقوف، لأنها تعانى من إرهاق وبدون أدنى مقدمات باغته العشيق على رأسه بعصا غليظة "شومة" حتى سقط مغشيا على وجهه وفارق الحياه متأثرا بكسر بالجمجمة ونزيف دموى وكدمات بالمخ.

وتم القبض عليهما وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراء القانونية وإخطار للنيابة العامة التى أحالتهما لمحكمة الجنايات التى قضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما لما أسند إليهما.