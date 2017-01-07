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النشرة المرورية.. انتظام حركة المركبات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية.. انتظام حركة المركبات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة النشرة المرورية.. انتظام حركة المركبات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

تشهد الطرق الرئيسية فى محافظة القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية لملاحظة حركة المركبات لتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب أى كثافات مرورية تظهر بالمحاور وإزالة أى معوقات مرورية .

 

وظهرت بعض الكثافات المتحركة أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من مناطق مدينة نصر اتجاه التحرير وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين، وكذلك الأمر بميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

 

وشهد محيط جامعة القاهرة بعض الكثافات المرورية نتيجة لأعمال إنشاء نفق للسيارات بميدان النهضة، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة و بمنطقة الكورنيش، كما ظهرت كثافات متحركة بمحيط أعمال محور أحمد عرابى فى المهندسين بسبب أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق على الرغم من وجود تحويلات مرورية بالمنطقة.

 

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضا حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

 

كما شهدت كافة الطرق انتشار الحملات المرورية، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين باتباع قواعد وآداب المرور، منعا لوقوع الطرق مثل السير عكس الاتجاه أو التخطى الخاطئ.


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مصر 365

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