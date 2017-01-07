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النيابة تستعجل تقرير تحليل عينة المخدرات لعامل مزلقان قطار العياط

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النيابة تستعجل تقرير تحليل عينة المخدرات لعامل مزلقان قطار العياط النيابة تستعجل تقرير تحليل عينة المخدرات لعامل مزلقان قطار العياط

>كتب أحمد الجعفرى

استعجلت نيابة العياط برئاسة المستشار محمد السرجانى رئيس النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتحليل عينة المخدرات لعامل مزلقان قرية العطف بمركز العياط، والمتهم بالأهمال والتقصير الذى تسبب فى اصطدام قطار الركاب رقم 974 المتجه من القاهرة الى أسيوط بسيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع شخصين.

 

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بحبس عامل مزلقان قرية العطف بمركز العياط بجنوب الجيزة؛ لاتهامه بالإهمال والتقصير الذى تسبب فى وقوع الحادث، وصرفت سائق القطار ومساعده لعدم وجود مسئولية جنائية عليهم، وطلبت تقرير الهيئة المشكلة من خبراء السكة الحديد والخاص بفحص القطار وحصر حجم الخسائر.


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