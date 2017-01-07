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اختطاف 15 عاملاً مصرياً في ليبيا وأسر المخطوفين يناشدون السيسي بالتدخل

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اختطاف 15 عاملاً مصرياً في ليبيا وأسر المخطوفين يناشدون السيسي بالتدخل اختطاف 15 عاملاً مصرياً في ليبيا وأسر المخطوفين يناشدون السيسي بالتدخل

شهدت السنوات الماضية عدة حالات اختطاف تعرض لها عمال مصريين في ليبيا، بسبب عدم الاستقرار الأمني المتواجد هناك خاصة بعد الثورة الليبية التي أطاحت بالرئيس السابق “معمر القذافي”.

وقال شقيق عامل مصري انه تلقى اتصالا أمس الجمعة من شقيقه الذي يعمل في ليبيا يخبره بأن تم اختطافه مع 14 عامل أخر في مدينة “طرهونة” الليبية.

وأضاف شقيق المختطف الذي يدعى “حمادة صلاح جودة” بأن شقيقه اخبره بأن الخاطفين يشترطون دفع 20 ألف دينار لكل عامل لكى يتم الإفراج عنهم ويتم تسليمهم عبر الحدود المصرية الليبية.

وبالفور قام أهالي العمال المختطفين بأخطار مدير امن محافظة بنى سويف، وقامت الشرطة بتحرير محضر برقم 326 إداري مركز بني سويف.

وطالبت “نادية عبد الغفار” والدة احد المخطوفين من رئيس الجمهورية عبد الفتاح بالتدخل السريع لإنقاذ أرواح العمال المصريين المختطفين في ليبيا.

حيث قالت “ابني يا سيادة الرئيس سافر بطريقة غير شرعية، ولكنه سافر علشان لقمة العيش وانه خدم في الجيش المصري 3 سنين وسافر علشان يكون نفسه”

وفى هذا السياق استبعد مسئول امني أن يكون من قام بهذا الحادث تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكدا أن الهدف من الاختطاف هو الحصول على المال.

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