الرئيس السيسى يتبرع بمائة ألف جنيه لبناء أكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية والافتتاح العام القادم

شيماء مصطفى

تبرع الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمبلغ مائة الف جنيه لبناء أكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وجاء ذلك أثناء مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى للأخوة الأقباط فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الكاتدرائية المصرية مساء الجمعة 6 يناير.

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخوة الأقباط فى الاحتفال بعيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى كلمة بهذه المناسبة قال فيها ” إن قداسة البابا كان بيقولى العام القادم سوف نحتفل بمرور 50 سنة على إنشاء الكاتدرائية، وأنا بأرد عليه وأقوله السنة الجايه فى العاصمة الإدارية الجديدة، لازم يكون فيه أكبر كنيسة ومسجد فى مصر، وأنا أول المساهمين فى الكنيسة والمسجد” وقام بالإعلان عن تبرعه بمبلغ مائة ألف جنيه لبناء أكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الرئيس السيسى قوله بأنه سيتم افتتاح الكنيسة والمسجد خلال العام القادم إن شاء الله، وقال ” السنة الجاية إن شاء الله لو كنت موجود وعايش هنحتفل بالافتتاح” وقد تبرع الرئيس السيسى بمبلغ 50 ألف جنيه لبناء أكبر كنيسة فى مصر، وتبرع أيضاً بمبلغ 50 ألف جنيه أخرى لبناء أكبر مسجد فى مصر مؤكداً بان إنشاء الكنيسة والمسجد ليكونا مركزاً حضارياً كبيراً وقال سيادته “عايزين نعلم الناس إن إحنا واحد، وأن التنوع ربنا خلقه وإن الاختلاف إرادة إلهية”.

وتأتى مباردة الرئيس السيسى لبناء أكبر مسجد وكنيسة فى مصر تأكيداً لوحدة المصريين وتماسكهم وأن المصريين هم نسيج واحد، ويذكر أن الرئيس السيسى يعتبر أول رئيس مصرى يشارك الأقباط فى احتفالاتهم للعام الثالث على التوالى فقد حضر سيادته احتفال الأقباط بعيد الميلاد فى 2015 و 2016 و2017 من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليبعث رسالة للعالم كله بأن مصر بلد المحبة والسلام ، وننشر صورة الشيكات التى تبرع بها الرئيس السسى لبناء أكبر مسجد وكنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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