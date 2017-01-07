الزمالك يلجأ لميدو لـ"تحصين" أوباما من الأهلي

كتب أحمد توفيق

بدأ مجلس إدارة نادى الزمالك التفاوض مع يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الفريق المعار لصفوف وادى دجلة، ليقوم بالتوقيع الرسمى على عقود جديدة مع القلعة البيضاء، حيث سيصبح لاعبا حرا فور انتهاء الإعارة لعدم قيده بالقائمة المحلية، وكذلك عدم توقيعه على عقود جديدة مع ناديه.

تصريحات أوباما الأخيرة بأنه لاعب محترف وسيفاضل بين العروض عقب نهاية الموسم لاختيار وجهته المقبلة بالعام الجديد أدت لرفع الزمالك درجة الطوارئ القصوى حتى لا ينتقل اللاعب لناد آخر، وهناك محاولات جادة للحصول على توقيعه خلال الفترة الحالية، وغلق هذا الملف بشكل نهائى ليعود لصفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل.

ولجأ الزمالك لأحمد حسام ميدو، المدير الفنى لوادى دجلة، لحل أزمة أوباما والحصول على توقيعه الرسمى وغلق هذا الملف نهائيا، خاصة بعد الأنباء التى ترددت حول دخول الأهلي فى مفاوضات مع اللاعب ومحاولات ضمه مجانا عقب انتهاء إعارته لوادى دجلة، مما جعل مسئولى الأبيض يتحركون سريعا حتى لا ينتقل أحد لاعبى الفريق المميزين للغريم التقليدى دون مقابل، مما سيمثل أزمة جماهيرية للأبيض.