إلغاء 7 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

كتبت ــ رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، إلغاء إقلاع 7 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، ومشاكل فى التشغيل.

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أفادت مصادر ملاحية، أن سلطات المطار تلقت 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 112، و106 والمتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة رقم 420 المتجهة إلى البحرين، ورحلة 905 المتجهة إلى جدة بسبب مشاكل فى التشغيل.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتها رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة إير كايرو 441 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.