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حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بالبدرشين

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حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بالبدرشين حبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بالبدرشين

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمود حسن رئيس النيابة بحبس عاطل ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بدائرة قسم شرطة البدرشين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الفنى لفحصها.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث البدرشين تفيد حيازة عاطل لسلاح نارى غير مرخص، وبإعداد كمين له تمكن الرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث البدرشين والنقيب مصطفى مخلوف من ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية و15 طلقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.


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