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عرض تركى بـ40 مليون جنيه لضم أجاى من الأهلي

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عرض تركى بـ40 مليون جنيه لضم أجاى من الأهلي عرض تركى بـ40 مليون جنيه لضم أجاى من الأهلي

>كتب فتحى الشافعى

تلقى النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلي، عرضا من إحدى شركات التسويق بالانتقال للدورى التركى خلال انتقالات الشتاء الحالية، ورغم أن الأهلي سبق ورفض أكثر من عرض احتراف تلقاه خلال الأيام الماضية لبعض لاعبى الفريق، أمثال مؤمن زكريا وصالح جمعة، إلا أن شركة التسويق بدأت مؤخراً تقوم بعملية "جس نبض" المهاجم النيجيرى.

 

وعرضت شركة التسويق على أجاى الانتقال لإحدى أندية الوسط فى الدورى التركى مقابل مليونى دولار للأهلي أى 40 مليون جنيه مصرى تقريباً، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب والذى لن يقل عن 900 ألف دولار فى الموسم الواحد.

 

وقال مصدر فى الأهلي فإن العرض التركى ما زال فى مرحلة التفاوض "الشفهى" لجس نبض المهاجم النيجيرى ومن قبله الأهلي، موضحا أن العرض سيكون مصيره الرفض عندما يأتى للأهلي بشكل رسمى لعدة أسباب، أهمها أن المبلغ ضعيف للغاية فالقلعة الحمراء لن تستغنى عن أجاى إلا بـ4 ملايين دولار على أقل تقدير، كما أن الفريق يحتاج لجهود اللاعب ولن يرحل فى الشتاء مهما كانت الإغراءات.


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