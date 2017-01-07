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مهاجم المصرى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

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مهاجم المصرى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش مهاجم المصرى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

>كتبت لبنى عبد الله

دخل نادي طلائع الجيش في مفاوضات مكثفة مع مهاجم فريق  المصري البورسعيدى أحمد ياسر من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

ويرغب الجهاز الفنى للطلائع بقيادة أحمد سامى في الحصول على موافقة ياسر باللعب للطلائع، ثم بعد ذلك تبدأ المفاوضات مع ناديه حول المقابل المادي.

وكان الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن قد استبعد ياسر من حساباته خلال الفترة الماضية بسبب عدم ظهوره بالشكل المطلوب مع الفريق ويشارك أحمد جمعة بشكل أساسي على حسابه.

ومن المنتظر أن تعرض تخاطب إدارة الطلائع نظرائها فى المصريى من أجل الحصول على خدمات اللاعب لاسيما بعد تطبيق نظام الاستبدال .

 


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