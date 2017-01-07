أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شاروخان يعلن موعد عرض فيلمه المُصوّر بالمغرب

Google+ Print

الجمعة 06-01-2017 23:03

نشر ملك بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan ، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستقرام"، صورة يعلن من خلالها موعد طرح فيلمه الجديد، الذي صور العديد من مشاهده في المغرب.

وكان شاروخان قد انتهى الشهر الماضي من تصوير مشاهد إحدى أغاني الفيلم، الذي تشارك في بطولته النجمة الباكستانية ماهرة خان، في كل من الصويرة وآسفي.

وستكون القاعات السينمائية الهندية أول من سيستقبل فيلم شاروخان الجديد، يوم 25 يناير الجاري، على أن يتم عرضه بعد أيام بمجموعة من الدول في مختلف القارات بالرغم من الشائعات التي رافقت الفيلم.

وكانت هذه الشائعات، تفيد أن إبن الشخصية التي يقدمها النجم الهندي، قد رفع دعوى قضائية من أجل منع عرضه، في حين أكدت الشركة المنتجة أن الفيلم لا يعرض شخصية أي شخص، سواء حي أو ميت، إنما هي من وحي الخيال.

 

شاروخان في ورطة جديدة بسبب فيلمه المقبل Raees

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي