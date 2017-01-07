شاروخان يعلن موعد عرض فيلمه المُصوّر بالمغرب

نشر ملك بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan ، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستقرام"، صورة يعلن من خلالها موعد طرح فيلمه الجديد، الذي صور العديد من مشاهده في المغرب.

وكان شاروخان قد انتهى الشهر الماضي من تصوير مشاهد إحدى أغاني الفيلم، الذي تشارك في بطولته النجمة الباكستانية ماهرة خان، في كل من الصويرة وآسفي.

وستكون القاعات السينمائية الهندية أول من سيستقبل فيلم شاروخان الجديد، يوم 25 يناير الجاري، على أن يتم عرضه بعد أيام بمجموعة من الدول في مختلف القارات بالرغم من الشائعات التي رافقت الفيلم.

وكانت هذه الشائعات، تفيد أن إبن الشخصية التي يقدمها النجم الهندي، قد رفع دعوى قضائية من أجل منع عرضه، في حين أكدت الشركة المنتجة أن الفيلم لا يعرض شخصية أي شخص، سواء حي أو ميت، إنما هي من وحي الخيال.

شاروخان في ورطة جديدة بسبب فيلمه المقبل Raees

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