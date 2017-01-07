ماذا قال نجوم سوريا في رثاء رفيق سبيعي ؟

عبر الكثير من نجوم ونجمات الدراما السورية عن حزنهم العميق لوفاة فنان الشعب النجم القدير رفيق سبيعي الذي وافته المنية امس في العاصمة السورية دمشق حيث انهالت التعليقات على حسابات النجوم للتعبير عن الحزن لفقدان أحد اهم مؤسسي الدراما و التلفزيون و المسرح و السينما و الإذاعة في سورية .



وإليكم ابرز ما كتبه النجوم السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في رثاء رفيق سبيعي:



أيمن زيدان : " لااستطيع ان اصف رحيل الكبار. ربما هو وجع بلاضفاف ..ايها الموت الذي اشرعت كل بواباتك لتختطف كبارنا واحبتنا ...اعرف انك قدر محتوم لكنني لااستطيع ان افهمك ايها القاسي ...اوصيك ان تترفق بمن نذر حياته وعمره من اجلنا ....ابوعامر رفيق السبيعي لرحيلك طعم المرار " .



شكران مرتجى : رفيق سبيعي الانسان و الفنان و المؤسسس .. صاحب الطاقة الهائلة و الابداع المتجدد ... ما ميز رفيق هو عشقه للفن و تعلقه به كمحب وهاو بعيدا عن الاحتراف ... فكان اداؤه قريبا من القلب محبباً وممتعا ... رفيق سبيعي الزعيم و ابو صياح و المونولج و الاذاعي و المسرحي في كل ذلك كان شامياص جميلا ً ... كان داعما للكل ومحبا للكل ... عملت معه في اولاد القيمرية .. حضوره في موقع التصوير له هيبته و احترامه ... رفيق سبيعي خسارة بحجم تاريخ ... انا شخصياص عاجز عن رثائه .

فادي صبيح : " ما اصعب كلمات الرثاء أيها الزعيم .... أبو صياح يا روح الشام ... وداعا "



باسم ياخور : رحم الله المعلم و فنان الشعب .. رفيق سبيعي وكل العزاء للصديق سيف الدين سبيعي بخسارته وخسارتنا للقامة الكبيرة التي ملئت ذاكرتنا وارواحنا بالفن الجميل منذ الطفولة " .



امل عرفة : " رفيق سبيعي الله معك يا كبير ... سيف خاطرنا وخاطرك واحد " .



ميسون أبو أسعد : " راحوا الكلمات مني بروحتك عننا .. معرفتك والشغل معك ومحبتك النا شرف كبير .. كلماتك وطيبتك ونصايحك مستحيل أنساها .. يالله هالخبر شو صعب .. يا الله غيابك شو خسارة النا كلنا .. الله يرحمك ويصبر عيلتك الصغيرة وعيلتك الكبيرة يلي هي نحن وسورية كلها يلي حبيتها من كل قلبك .. " .



مصطفى الخاني : " الله معك يا أبضاي ... الله معك يا زعيم ، أفتخر أنني وقفت أمامك كممثل أمام الكاميرا ، وأفتخر أنني وقفت أمامك كانسان وأب كبير في الحياة ، أفتخر أنني من جيل عاش في زمن رفيق سبيعي ،بحثت عن صور جمعتنا في الحياة أو في مسلسل ( حرائر ) علّها تسعف الذاكرة وتنشيها بتلك اللحظات الجميلة ، فلم أجد إلا هذه الصورة ، كم هو مؤلم أن نفقد من نحب ، وأن نفقد صور من نحب في سهو منا ... لم يعد يوقظنا منه إلا صدمة الموت ... صور سرقت من الزمن الشحيح لتكون لحظة صمت دائمة ... لحظة حب دائمة ، ولكننا في زمن أضعنا فيه صورنا ... وأضعنا فيه قلوبنا ، علّ أرواحنا تحتفظ بمن نحب ، وإن خذلتنا أرواحنا ... فإن روح الشام وذاكرتها لن تخذلك ولن تنساك يا زعيم ... هل نحن بهذه القسوة كي نحتاج كل مرة لموت من نحب كي نعي كم نحبه !!! اسمح لنا بعد رحيلك بأن نعترف لك ( آآآه كم نحن نحبك ).



محمد قنوع : " الزعيم .. رفيق سبيعي .. فنان الشعب .. ابو صياح .. في ذمة الله .. وداعا ابو عامر " .



علاء قاسم : هرم آخر من أهرامات الفن السوري يغادرنا .. منك تعلمنا الاكابرية و النضافة و الاناقة و الرتابة و الالتزام و الاخلاص لشغلنا .. رفيق سبيعي ..خسارتنا فيك لا تعوض .. حنانك و دفاك كأستاذ كبير ح نفتقدهم لزمن كتير طويل .. لروحك كل السلام .. لترقد في عليائك بسلام .. " .



صفاء سلطان : " مابنسى وقت كنت طفله وحضرتك استاذي بمسرحيه وانت عم تغني (فتح ورد الشام) وانا كنت مبسوطة وحفظت الغنيه .... بس اليوم دبل ورد الشام على فراقك ودمعت عيوني لأنه الدراما السوريه يلي ربيت على ايديك فقدت واحد من اعمدتها القوية .... بتذكر ببداياتي لما وقفت قدامك وحسيت بعظمة وقوة الهاله الكبيرة حوليك ومع ذلك ساعدتني لحتى كون صح قدام الكاميرا ..... الله يرحمك ويحسن اليك يلي اخدت من اسمك ومعناه الكتير كنت رفيق الكل وحبيب الكل يافنان الشعب ... عزائي لصديقي الغالي سيف سبيعي الله يصبر قلبك وقلوبنا جميعاً ويجعل مثواه الجنه".



سلاف فواخرجي : " رفيق الشعب ورفيق الناس ورفيق الفرح ورفيق الصغير والكبير ، رفيق الحارة الشامية وزعيمها الاصيل والزكرت والمعدل ، شيخ الشباب اللي كان مثال الاخلاق والعطاء بالفن وبالحياة ، رفيقنا كلنا ، وحبيبنا كلنا رفيق سبيعي... الله يرحمك ".

سوزان نجم الدين : " برحيلك فقدنا أبا روحيا ورمزا للفن الأصيل... كنت مثالا وقدوة وستبقى... رحمك الله يا فنان الشعب الذي أجمع على حبه الملايين... عزائي لأسرتك الصغيرة والكبيرة ولكل محبيك .. البقاء لله ".



مكسيم خليل : " سأروي تلك القصص التي كنت ترويها علينا.. وتحوّلنا الى أطفال حالمين يستمعون الى زمن جميل.. مليءٍ بصعابٍ هوّنها ذاك الشغف.. ولَم يكن مرهقاً لك ..كهذا الزمن.. لترقد روحك بسلام.. معانقة ام عامر وعامر.. وداعاً عمو رفيق.. وصبراً لكل محبيك ".



عامر العلي : ورحل الزعيم ... قلبك الكبير اللي كان يساع العالم كلو .. طيبتك ومحبتك اللي كانت تغمرني بكل لحظة بشوفك فيها حتى لو صدفة سريعة من لحظة اتخرجت من المعهد العالي ولآخر لحظة شفتك فيها .. المعنويات العالية والتفائل والثقة اللي كنت تمنحمي ياهن بكل مرة .. رح يبقو بقلبي وعقلي لآخر لحظة بحياتي .. دهب حقيقي كنت ... والدهب ما بيموت .. الله يرحمك ".



يزن السيد : " رحل الزعيم .. رحل الابضاي .. رحل ابن دمشق .. رفيق سبيعي رفيق الشعب وفنانه .. غبت جسداً وستبقى خالداً في الذاكرة بأدوار سيتكلم عنها التاريخ .. ( ابو صياح الله معك )" .



جيني اسبر : وداعا زعيم الدراما القدير ((رفيق سبيعي)) رح تغيب عنا بجسدك بس مارح ننسى ابدا ابو صياح وشخصيات كتير لعبتها اثرت فينا مارح ننسى روحك الطيبة الرحمة لها ....وداعا



يامن الحجلي : لقد ترجل فارس دمشقي عتيق بعد رحلة فنية غنية ستبقى طويلا في الذاكرة السورية والعربية... وداعا يازعيم وداعا ابو صياح وداعا لهذه القامة الفنية الكبيرة التي صنعت لنا الطريق الذي نسير عليه اليوم...

ديمة قندلفت : " رحلت قامة عربية ، قامة سورية، قامة دمشقية... ستفتقدك شامُك، و ستبقى فيها شجرة شامخة، نستظلّ بظلّها ما حيينا.. " .

ديمة الجندي : " وداعا استاذنا الكبير رفيق سبيعي ... لروحك السلام و الصبر و السلوان لعائلتك .. رح نشتقلك كتير عمو رفيق .... و الشام كمان رح تشتقلك اكتر ....

وائل شرف : كان اباً وأخا ومعلما و نجما لامعاً كان رفيق سبيغي رحمة الله عليك

سحر فوزي : رحمك الله رفيق سبيعي فنان الشعب الاستاذ والأب .. رحيلك خسارة كبيرة لنا وللفن السوري لاتعوض . ذكراك باقيه في وجداننا وقلوبنا .. بأمان الله ايها الغالي

سلمى المصري : وداعا رفيق السبيعي أيها الأستاذ الفنان العملاق. الكبير بشموخك وكبرياءك الأب والأخ والصديق للكبير والصغير تعلمنا منك حب الفن والتفاني والتجدد في العطاء .. فنان الشعب أنت باقي في قلوبنا وذاكرتنا وفي تاريخ الدراما السورية لن ننساك ودمشق ستشتاق لك .. أتقدم بأحر العزاء للزميل سيف السبيعي ولكل عائلته الكبيرة وعائلته الصغيرة ولزملائه ومحبيه والصبر والسلوان لنا ولكم الرحمة لروحه الطاهرة

باسل خياط : أستاذي افتخر بانني عاصرتك وعرفتك وعملت معك يا قمر دمشق .. رحمة الله عليك

ناصيف زيتون : ورحل أبو صياح .. زكرت الشام .. فليكن ذكراه مؤبدا

قيس الشيخ نجيب : الشام مارح تنساك رح تضل عايش فيها بفنك و اناشيدك وطاقطيقك و اغانيك .. الله يرحمك أبو عامر أيها الدمشقي العريق

قصي خولي : وترجل العكيد " ابو صياح " وترك مسرحه و جمهوره و محبيه بكل حب وفخر و عظمة بعد ان امتعهم و اثر بهم لسنوات وسنوات .. غادرنا واطفا شمعته في عمق المسرح لتترك سواداً شديداً حولها .. سوادا مختلفاً معتقا برائحة الحب و الفن و الدفء .. وداعاً أستاذي الكبير ... وداعاً أبي بالفن .. وداعاً صديقي بالمهنة .. وداعاً رفيق سبيعي ..

تيم حسن : القدير و صاحب التاريخ الطويل و النفس الشامي الأصيل .. رفيق سبيعي رحمة الله عليك .. تركت أثراً قينا و بمن سبقنا وللاجيال القادمة و فناً وخلقاً لن ينسى .

هبة نور : عراب و عكيد الفن السوري .. عملاق من عمالقة الزمن الجميل .. فنان الشعب الذي رفع اسم سورية في المحافل الدولية و العالمية وهنا على أرضها كان الختام ... وداعا أبو صياح