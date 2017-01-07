جينفير لوبيز خائفة..وتلجأ إلى القضاء

تقدّمت النجمة العالمية جنيفر لوبيز Jennifer Lopez بدعوى قضائية ضد رجل يدعى تيموثي مكلاناهان تتهمه بها بتعقبها بشكل مخيف.

وأوضحت النجمة في الدعوى المقدّمة، أنّها تخاف على نفسها وعلى أطفالها التوأم منه، خاصة وأنه قد تم القبض عليه من قبل لتعدّيه على ممتلكاتها الخاصة وبحوزته سلاح.

وأضافت النجمة البالغة من العمر47 عاماً في دعواها ، أنّه تبعها مؤخراً من لوس أنجلوس إلى لاس فيغاس، كما أنّه دائماً ما يحضر عروضها ويرسل إليها ورودا وإيميلات غير مرغوب فيها.

وعلى ذلك، أصدر القاضي قراراً بمنع تيموثي البالغ من العمر 64 عاماً من الاقتراب من عائلة النجمة على مسافة تقدر بـ100 ياردة (91متر)، على أن تعقد جلسة استماع للطرفين يوم 24 يناير الجاري.

يشار إلى أنّ تيموثي مكلاناهان لديه تاريخ من العنف، وتم القبض عليه في وقائع سابقة بسبب تهديده للعامة وحمله الأسلحة.

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