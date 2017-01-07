ترامب ينشر صورة للبيت الأبيض قبل استلام السلطة معلقاً: "أسبوعين"

كتب محمد الديب

نشر الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، صورة للبيت الأبيض مكتوب عليها "أسبوعين"، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور"انستجرام"، حيث من المقرر تسلم السلطة 20 يناير الجارى.

يذكر أن الكونجرس الأمريكى صدق أمس الجمعة، على نتيجة تصويت المجمع الانتخابى التى منحت الفوز للجمهورى دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة فى الثامن من نوفمبر 2016 .

ووفقا للنتيجة التى أعلنها نائب الرئيس جو بايدن حصل ترامب على 304 أصوات فى المجمع الانتخابى مقابل 227 صوتا حصلت عليها منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.