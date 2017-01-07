كازاخستان تعلن تسليم 500 طن مساعدات إنسانية لسوريا

أستانا أ ش أ

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، الجمعة، تسليم سوريا 500 طن مساعدات إنسانية على شكل مواد غذائية، ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الخارجية قولها فى بيان: "سلمت كازاخستان للشعب السورى ما يقارب من 500 طن من المساعدات الإنسانية على شكل مواد غذائية، بما فى ذلك الدقيق والمعلبات والأرز والشاى".

وأوضحت الوزارة أن الشحنة الإنسانية وصلت إلى مرفأ طرطوس بمساعدة روسيا وسفير كازاخستان فى الأردن عظمات بيرديباي، الذى سلم المساعدات الإنسانية للجانب السورى.

يذكر أن كازاخستان بصدد استضافة جولة المفاوضات السورية – السورية، كما أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن فى وقت سابق أنه اتفق مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على مواصلة مفاوضات السلام السورية على منصة جديدة فى عاصمة كازاخستان أستانا، وأكد بوتين أنه بإمكان هذه المنصة أن تكون مكملة لمباحثات جنيف.