دراسة جديدة: استمرار عملية نمو الدماغ يستمر حتى مرحلة البلوغ

نهى طارق

كشفت الدراسات السابقة أن نمو دماغ الإنسان هى عملية معقدة تبدأ عند الإنسان بداية من كونه جنينا فى رحم أمه وتستمر حتى تتوقف قبل مرحلة البلوغ ولكن بعض الباحثين يعتقدون أن نمو الدماغ قد يستمر وهذا ما يجعل العلماء يفكرون فى إعادة النظر لما هو شائع عن توقف نمو الدماغ عند مرحلة البلوغ.

ووفقاً لما صرح به الباحثون خلال دراسة نشرت فى مجلة الجمعية الأمريكية للعلوم، فإن جزءا من نمو الدماغ يستمر خلال مرحلة البلوغ، حيث أفاد الباحثون بأن نمو دماغ الإنسان يبدأ فى الأسبوع الثالث من الحمل فتبدأ الخلايا الأولية العصبية فى تشكيل الهياكل والوظائف العصبية المحددة وهى عملية تتأثر بعوامل عديدة منها الجينات والبيئة المحيطة وتستمر هذه المرحلة حتى عند الولادة حتى يتم تأسيس الهياكل الأساسية للنظام العصبى المركزى.

بعد الولادة تستمر الدماغ فى النمو والتطوير خلال فترة ما قبل المدرسة فتقول الدراسات إن الدماغ تنمو أربع مرات فى الحجم وتصل إلى ما يقرب من 90% من الحجم الأساسى لها عندما يتم الطفل عامه السادس.

وأضاف الباحثون أنه بالنسبة للأطفال فالدماغ تنتج فائضا من الاتصالات المشبكية بين الخلايا العصبية، أما خلال فترة المراهقة تستمر عملية نمو الدماغ من خلال نبذ نقاط الاشتباك العصبى التى لا داعى لها.

وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسى فحص الباحثون 22 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 سنة، و 25 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 28 وقاموا أيضا باختبار قدرة المشاركين على التعرف على الوجوه والأماكن.

كما قام الباحثون بقياس سمك القشرية، حجم الجزيئات ودهون النسيج، فضلا عن تكوين الأنسجة بما فى ذلك الدهون والكوليسترول الموجودة على جدران الخلايا والمايلين وهو مادة بيضاء دهنية تغطى المحاور العصبية لبعض الخلايا العصبية.

وعثرت الدراسة عند البالغين استمرار نمو حجم جزء فى المخ المسئول عن التعرف على الوجه فى حين ظلت المنطقة المسئولة عن التعرف على الأماكن كما هى منذ فترة البلوغ.

كما وجد الباحثون أن فى العشرينات هناك عملية تحدث فى الدماغ تسمى "تشذيب متشابك" يقول العلماء إنها المسئولة عن تطور الدماغ والتحكم فى السلوك الاجتماعى الطبيعى.