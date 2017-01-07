العثور على خادمة منتحرة شنقاً بمنزل كفيلها في الشارقة

أقدمت خادمة على الانتحار شنقاً، حيث عثر عليها معلقة في سقف مخزن في منزل كفيلها.

وأسفرت المعاينة الأولية للشرطة، عن العثور على جثة الخادمة وهي مشنوقة داخل مخزن غرفتها، مستخدمة «حبلاً»، لإنهاء حياتها.

وكان بلاغ ورد إلى الشرطة، حيث انتقل على الفور فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية ورجال التحقيق الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة، إلى الموقع المذكور، وتم العثور على جثة الخادمة معلقة بسقف غرفة المخزن، وأمرت بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي، للتعرف على سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية بالحادثة، كما استدعت الأسرة التي كانت تعمل معها لسماع شهادتهم حول الواقعة.