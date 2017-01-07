رواد "تويتر" بعد زيارة السيسى للكاتدرائية: "هى دى مصر ودا رئيسنا"

كتب هيثم سلامة

شارك هاشتاج "الكاتدرائية" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها وحضوره قداس عيد الميلاد وتهنئتة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وتنوعت تغريدات رواد "تويتر" حول زيارة الرئيس وتبرعه بمبلغ 100 ألف جنيه لبناء كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقال محمد بركات: "هى دى مصر ودا رئيسنا.. دا اسلامنا ودينا وعقيدتنا.. يجمعنا وطن واحد..ومش هتقدرو علينا والله".

كما نشر هشام شعبان صورة شيك تبرع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء كنيسة ومسجد فى العاصمة الجديدة، وعلق قائلاً: "شيك يحمل رمز الوحدة الوطنية سنظل فى رباط إلى يوم الدين"، كما أضاف هانى حسين: "تحيا مصر والمسيحيين وكل المصريين طيبين و بخير، نصلى من أجل مصر، عاش السيسى".

وغردت رشا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إذا وعد أوفى وهذه هى شيم الرجال والنبلاء"، كما أضافت نونا :"كعادة الرئيس وسياسته فى توحيد المصريين والقضاء على الفتنة وإزالة الاحتقان الناتج من المتطرفين الجهلة بالدين يزور الكاتدرائية".