أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة -
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد -
بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي -
5 ملامح من فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي -
مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رواد "تويتر" بعد زيارة السيسى للكاتدرائية: "هى دى مصر ودا رئيسنا"

Google+ Print
رواد "تويتر" بعد زيارة السيسى للكاتدرائية: "هى دى مصر ودا رئيسنا" رواد "تويتر" بعد زيارة السيسى للكاتدرائية: "هى دى مصر ودا رئيسنا"

>كتب هيثم سلامة

شارك هاشتاج "الكاتدرائية" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها وحضوره قداس عيد الميلاد وتهنئتة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وتنوعت تغريدات رواد  "تويتر" حول زيارة الرئيس وتبرعه بمبلغ  100 ألف جنيه لبناء كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقال محمد بركات: "هى دى ودا رئيسنا.. دا اسلامنا ودينا وعقيدتنا.. يجمعنا وطن واحد..ومش هتقدرو علينا والله".

كما نشر هشام شعبان صورة شيك تبرع الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء كنيسة ومسجد فى العاصمة الجديدة، وعلق قائلاً: "شيك يحمل رمز الوحدة الوطنية سنظل فى رباط إلى يوم الدين"، كما أضاف هانى حسين: "تحيا مصر والمسيحيين وكل المصريين طيبين و بخير، نصلى من أجل مصر، عاش السيسى".

وغردت رشا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إذا وعد أوفى وهذه هى شيم الرجال والنبلاء"، كما أضافت نونا :"كعادة الرئيس وسياسته فى توحيد المصريين والقضاء على الفتنة وإزالة الاحتقان الناتج من المتطرفين الجهلة بالدين يزور الكاتدرائية". 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر :جميع المؤشرات تقول أننا نسير في الطريق الصحيح إقتصادياً

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار