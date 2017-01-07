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الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد للسوبر بدون 13 لاعباً والبدرى

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الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد للسوبر بدون 13 لاعباً والبدرى الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد للسوبر بدون 13 لاعباً والبدرى

>كتب فتحى الشافعى

يستأنف فريق الأهلي تدريباته في الثالثة والنصف من عصر اليوم ، السبت، بعد إجازة طويلة حصل عليها الفريق عقب الفوز على الزمالك يوم 29 ديسمبر الجاري في الأسبوع الأخير للدور الأول، وهو اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة ليُنهي الدور الأول مُتربعاً على الدور الأول برصيد 45 نقطة.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم في غياب 13 لاعباً لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية حيث يضم الأول 6 لاعبين من الأهلى هم، شريف إكرامى، عبد الله السعيد، سعد سمير، أحمد حجازى، أحمد فتحى ومروان محسن استعداداً لأمم أفريقيا المقبلة بالجابونز

 فيما يضم المنتخب العسكرى 5 لاعبين من الأهلى هم محمد نجيب، مؤمن زكريا، حسام عاشور وعمرو جمال ووليد سليمان إستعداداً لبطولة العالم العسكرية بعمان فى فبراير المقبل، كما يضم منتخب الشباب 6 لاعبين من الأهلى منهم ثنائى بالفريق الأول هما كريم نيدفيد وأحمد حمدى استعداداً لبطولة أمم أفريقيا بزامبيا الشهر المقبل .

ولن يحضر النيجيري أجاي مران اليوم بعدما حصل على إذن بتأجيل حضوره للغد بدلاً منن اليوم ، فيما تُهدد التأشيرة إنتظام الغاني جون أنطوي في مران اليوم بعدما سافر إلى بلاده قبل مباراة القمة.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني للفريق بتصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين للفريق الأول لتعويض هذا الغياب ، ويناقش الجهاز ترتيبات المرحلة المقبلة والتى تشمل مُعسكراً خارجياً بالإمارات بعد إلغاء معسكر لعدم الاتفاق على مواجهة اتحاد جدة في السعودية كما كان مُقرراً ، ويطير الأهلي للإمارات يوم 27 يناير الجاري لإقامة معسكر بها إستعداداً للسوبر المحلي أمام الزمالك ويغيب حسام البدري المدير الفني للأهلي عن مران اليوم لتواجده في كندا ويعود للقاهرة 12 يناير الجاري.


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مصر 365

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