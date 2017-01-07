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سيف بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الشامسي والعامري

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سيف بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الشامسي والعامري سيف بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الشامسي والعامري

حضر سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة مساء أمس الحفل الذي أقامه أبناء المرحوم راشد سعيد بالغميسة الشامسي بمناسبة زفاف شقيقيهما حمد الى كريمة سلطان محمد بالنخيرة الشامسي ومبارك الى كريمة محمد البحري النوبي العامري.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات - الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ احمد بن سرور الظاهري والشيخ محمد علي بن ارحمة الشامسي وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات وأهازيج من التراث الشعبي ابتهاجاً بالمناسبة.

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