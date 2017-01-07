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بالصور.. مدير أمن البحيرة يقدم التهنئة للأنبا باخوميوس بعيد الميلاد

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بالصور.. مدير أمن البحيرة يقدم التهنئة للأنبا باخوميوس بعيد الميلاد بالصور.. مدير أمن البحيرة يقدم التهنئة للأنبا باخوميوس بعيد الميلاد

حضر اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة واللواء محمد خريصة مدير المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وأعضاء مجلس النواب قداس عيد الميلاد المجيد وقدموا التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس ـ مطران البحيرة ومطروح وشمال إفريقيا بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور. 

وفى كلمته قدم نيافة الأنبا باخوميوس الشكر والتهنئة نيابة عن المجمع المقدس وعلى رأسه قداسة البابا تواضروس ـ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحلول عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن احتفال هذا العام بأتى ممزوجا بالألم لشهداء الجيش والشرطة والكنيسة وعزاؤنا أن المسيح عاش متألما منذ ميلاده وكانت حياته مليئة بالألم وأننا نؤمن بأننا بفدر ما نتألم فإننا نتبكت.


>مدير أمن البحيرة والقيادات الأمنية لحظة وصولهم مقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور

 وأن الإرهاب لن ينال من وحدتنا الوطنية بل جعلنا نتوحد أكثر لأن مصيرنا فى الوطن واحد وسوف نهزم الإرهاب بعون الله وسوف تتحطم قوى الشر لأننا نؤمن بالإله القوى العادل. 

 

 

 

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