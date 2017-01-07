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بالصور.. مجلس أمناء العاشر من رمضان يطلق مبادرة "الدروس الخصوصية المجانية"

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بالصور.. مجلس أمناء العاشر من رمضان يطلق مبادرة "الدروس الخصوصية المجانية" بالصور.. مجلس أمناء العاشر من رمضان يطلق مبادرة "الدروس الخصوصية المجانية"

>كتبت - منال العيسوى

أطلق مجلس أمناء العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محمد حلمى بالتنسيق مع شباب إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى تحت اسم "العاشر تودى" مبادرة الدروس الخصوصية المجانية لطلاب الثانوية العامة.

وشهدت قاعة نادى العشرة الاجتماعى الذى تم تخصيصها لتجمع الطلاب إقبالا شديدا من أهالى العاشر من رمضان بمشاركة مجموعة متميزة من مدرسين المواد العلمية والأدبية بالعاشر والذين تطوعوا لإعطاء الدروس مجانا.

فيما شارك بعض الشباب المتطوع من أهالى المدينة وأعضاء جمعية أمناء العاشر التابعة لمجلس الأمناء بمتابعة سير تسكين الطلاب فى مجموعات مؤكدين انه لأول مرة فى العاشر من رمضان يتم إطلاق مبادرة لخدمة طلاب المدينة وتلاقى هذا الإقبال الشديد .

فى حين أشاد بعض الطلاب بالمبادرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قائلين إن المبادرة رحمتنا من استغلال مدرسين الدروس الخصوصية والذين يشترون ويبيعون فينا وفى أهالينا مستغلين الظروف وارتفاع السلع، مؤكدين على حرفية المدرسين المتطوعين بالتدريس فى المبادرة.

 

 

 

 

 


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