قنصلية الإمارات في نيويورك تتبرع بمعاطف شتوية للعوائل المحتاجة

تبرعت القنصلية العامة لدولة الإمارات بالعشرات من المعاطف الشتوية الجديدة الى الأطفال المحتاجين في مدينة نيويورك وذلك بالتعاون مع إدارة تقديم الخدمات للمشردين وهي وكالة معنية بمعالجة مسألة التشرد في المدينة.

وتدعم هذه المبادرة التي تنظمها إدارة الخدمات والشؤون الدولية في مكتب عمدة نيويورك الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في المجال الإنساني في هذه المدينة كما تتواءم مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون عام 2017 عاماً للخير في دولة الإمارات.

وقامت القنصلية العامة في نيويورك بشراء معاطف شتوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عاماً وتم تسليمها الى الأسر المحتاجة في مختلف الملاجئ المتواجدة في المدينة.