فاطمة بنت حشر تشيد بمبادرة بنك الإمارات للطعام

ثمنت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير مبادرة «بنك الإمارات للطعام» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجاءت ترجمة حقيقية وفعلية للعطاء الإنساني لعام الخير الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك خلال زيارتها لملتقى الأسرة للشواب بدبي بحضور أعضاء وفريق عمل الجمعية استجابة لدعوة القيادة الرشيدة بأن يكون عام 2017 عاماً للخير في بلد الخير وبهدف تفعيل المسؤولية المجتمعية.

وأكدت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك أن اختيار حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام اختيار صادف أهله، منوهة بجهود سموها في دعم العمل الخيري والإنساني.