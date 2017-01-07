حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المنصوري والربيعي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، عصر أمس، الاحتفال الشعبي الذي أقامته عائلة المرحوم إبراهيم بن أحمد خلف المنصوري، بمناسبة زفاف نجلها رجل الأعمال هزاع إبراهيم المنصوري إلى كريمة مسعد أحمد بن أحمد الربيعي.

كما حضر الاحتفال - الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة - الشيخ راشد بن حميد القاسمي، والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأرضي والأملاك بإمارة أم القيوين، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، والشيخ صقر بن راشد بن حميد القاسمي، الى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وسفراء الدولة لدى الدول الصديقة وأبناء القبائل والمدعوين.

وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والحضور التهاني والتبريكات إلى العريس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.