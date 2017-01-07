مجدى حجازى: زيادة اعتمادات إنشاء مدارس جديدة بأسوان لـ65 مليون جنيه

أسوان - صلاح المسن

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن أنه تم زيادة الاعتمادات المخصصة لإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة بعض المدارس القائمة لتصل حتى الآن خلال موازنة 2016/2017 إلى 65 مليون جنيه، لإنشاء ورفع كفاءة 499 فصلا بما يعادل 30 مدرسة موزعة على أنحاء محافظة أسوان بمراكزها الخمسة.

وأضاف حجازى، فى بيان له اليوم، أنه بنهاية ما تم التصديق عليه هذا العام مقابل الأعوام السابقة يتضح أن موازنة هذا العام تضاعفت 4 مرات عن العام السابق بما يكلل جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، وخاصة بعد عرض مطالب واحتياجات المحافظة على رئيس الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة والتى لاقت استجابة فورية بتضاعف أعداد الفصول لإنهاء ظاهرة زيادة الكثافة الطلابية بالمدارس.

وكشف مجدى حجازى عن أنه تم اختيار 3 قطع أراضى بمدينة أسوان الجديدة لإنشاء مدرسة تابعة لمشروع مدارس النيل والأخرى مدرسة للمتفوقين والثالثة مدرسة رسمية للغات، كما أنه جارى العمل بالتوازى فى إنشاء عدد 2 مدرسة بتكلفة 48 مليون جنيه ضمن مشروع المدارس اليابانية إحداها بمنطقة امتداد العقاد بجوار مشروع الإسكان المميز على مساحة 12 ألف و677 م2 والأخرى بمدينة الرديسية بإدفو على مساحة 9 آلاف م2.

ووجه مسئولو التعليم والأبنية التعليمية باختيار 5 مدارس قائمة بالمدن الرئيسية لتكون على غرار المدارس اليابانية لتساهم فى رفع جودة العملية التعليمية لطلاب هذه المدارس، وذلك بعد موافقة اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على تطويرها بما يتناسب مع الأساليب والنظم التعليمية الحديثة.

فى نفس السياق أوضح صبرى حسن مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بأن مشروعات إنشاء ورفع كفاءة الفصول خلال موازنة العام الحالى شملت 13 مدرسة تضم 136 فصلا جار العمل فيهم بعد إتمام عملية الإسناد، كما تم طرح 13 مدرسة أخرى تضم 237 فصلا، فى حين جار إنهاء إجراءات طرح 11 مدرسة تضم 126 فصلا.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس الجارى العمل فيها فتشمل مدرستين بمركز أسوان تتضمن 28 فصلا منهم 12 فصلا بمدرسة أبو الريش للتعليم الثانوى العام و16 فصلا بمدرسة أبو الريش الوسطى الابتدائية بالإضافة إلى مدرستين بمركز دراو تضمن 15 فصلا منهم 11 فصلا بمدرسة نجع حديدون الابتدائية و4 فصول بمدرسة الشيخ فضل للتعليم الأساسى، بجانب مدرستين بمركز كوم أمبو بواقع 16 فصلا منهم 8 فصول بمدرسة الإمام مالك الابتدائية و8 فصول أخرى بمدرسة السيدة زينب الإبتدائية، وفى مركز نصر النوبة توجد 4 مدارس تضم 48 فصل منهم 16 فصل بمدرسة العلاقى الإبتدائية و8 فصول بمدرسة إبريم الابتدائية، وأيضاً 8 فصول بمدرسة عنيبة ثان الابتدائية و16 فصل بمدرسة توشكى شرق الإعدادية، علاوة على 3 مدارس فى مركز إدفو تضم 29 فصلا، منها 6 فصول بمدرسة الصعايدة بحرى الإعدادية و12 فصل بمدرسة السباعية بنات للثانوية العامة و11 فصلا بمدرسة الجمعاوية للتعليم الأساسى.

وتابع صبرى حسن بأنه فيما يتعلق بالمدارس التى تم الطرح فيها فتشمل مدرستين بمركز أسوان تضم 63 فصلا منها 26 فصلا بمدرسة السادات الابتدائية و15 فصلا بمدرسة الصداقة للثانوية العامة و22 فصلا بمدرسة المصرية اليابانية بحى جنوب للتعليم الأساسى، بالإضافة إلى مدرسة الشيخ إبراهيم للتعليم الأساسى بمركز دراو، والتى تضم 11 فصلا دراسيا، بجانب ثلاثة مدارس بمركز كوم أمبو تضم 78 فصلا منها 44 فصلا بمجمع على وحدات للتعليم الأساسى و9 فصول بمدرسة العتمور بحرى الابتدائية و25 فصلا بمدرسة الريفية الابتدائية، فضلاً عن ثلاثة مدارس بمركز نصر النوبة تضم 37 فصلا منها 11 فصلا بمدرسة الأسبوع والسنجارى للتعليم الأساسى و11 فصلا أيضاً بمدرسة بلانة للتعليم الأساسى و15 فصلا بمدرسة وادى خريت للتعليم الأساسى أيضاً، علاوة على مدرستين بمركز إدفو تضم 36 فصلا منها 21 فصل بمدرسة الكلح شرق للتعليم الأساسى و11 فصلا بمدرسة القارة الابتدائية.

وأكمل مدير هيئة الأبنية التعليمية بأنه فيما يتعلق بالمدارس الجارى إجراءات الطرح لها فتشمل مدرستين بمركز أسوان تضم 19 فصلا منها 15 فصلا بمدرسة عبد العزيز مركب للتعليم الأساسى و4 فصول بمدرسة أبطال بدر الابتدائية، بالإضافة إلى مدرسة بنبان غرب الفنية بنات بمركز دراو، والتى تضم 9 فصول.

علاوة على مدرسة الكمبيل للتعليم الأساسى بمركز كوم أمبو والتى تضم 4 فصول، ومدرسة قرشة للتعليم الأساسى بمركز نصر النوبة والتى تضم 11 فصلا، فضلاً عن ستة مدارس بمركز إدفو تضم 83 فصلا منها 16 فصلا بمدرسة الشيخ عامر الإبتدائية و9 فصول بمدرسة البصيلية الثانوية الصناعية و22 فصلا بمدرسة أبو سعد الجديدة للتعليم الأساسى و4 فصول بمدرسة البراسى للتعليم الأساسى و10 فصول بمدرسة الرمادى بحرى الإبتدائية و22 فصلا بمدرسة المصرية اليابانية للغات بالرديسية.