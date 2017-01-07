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حسام عاشور: صممت على الانضمام للمنتخب العسكرى رغم إصابتى

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حسام عاشور: صممت على الانضمام للمنتخب العسكرى رغم إصابتى حسام عاشور: صممت على الانضمام للمنتخب العسكرى رغم إصابتى

>كتب أحمد طارق

أكد حسام عاشور، لاعب وسط الأهلى، أنه صمم على الانضمام للمنتخب العسكرى، رغم إصابته، من أجل المشاركة فى بطولة العالم العسكرية التى ستقام فى سلطنة عمان الشهر المقبل، خلال الفترة من السادس عشر وحتى التاسع والعشرين من يناير.

 

أضاف عاشور، خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" أن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب العسكرى، على علم بتلك الإصابة، متمنياً المشاركة مع الفريق وتحقيق لقب بطولة العالم العسكرية.

 

وأعرب لاعب وسط المارد الأحمر، عن أمله فى نجاح الوطنى فى التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا، متمنياً لجميع زملائه التوفيق خلال المشوار المقبل.


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